Chevalier zingt: "Teddy heeft bijgetekend!", De Boeck in E.T.: "Speciaal karakter"

De liefde tussen Chevalier en De Boeck is groot, dat bleek niet alleen in Extra Time, maar ook toen Chevalier zijn goal vierde in de armen van zijn coach. "Maar wat jullie niet zien op het beeld is dat hij daar eigenlijk op mijn voeten stond. Dat deed nog serieus pijn", lacht De Boeck.

"Hij is in ieder geval, zoals wel veel spitsen, iemand met een handleiding. Ik hou van mannen met karakter en hij heeft een speciaal karakter."

"Ik herinner me ook dat hij volgens de gegevens van de Polar vermoeid was. Ik wou hem op de bank zetten tegen STVV. Ik legde hem dat uit en de dag voor de match begreep hij dat. Een dag later al niet meer en was hij kwaad."

"Maar voetbal is voor mij een teamsport en daar is geen plaats voor ego's. Soms neemt dat ego de bovenhand en dan is het moeilijk om dat te beheersen. Maar liever spelers met een handleiding, dan zonder handleiding."