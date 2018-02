Chelsea in crisis: "Als de nood hoog is, moet de kampioen opstaan"

De Engelse media speculeren maar al te graag over een mogelijk ontslag van Conte. Hij reageert op persconferenties erg laconiek: “Als ze vinden dat ik niet voldoe, ontslaan ze me maar" of “Als ze denken dat je enkel een goede coach bent als je prijzen pakt, dan kiezen ze maar een ander."

Ook bij de spelersgroep heeft Conte het nog niet verkorven. Courtois was duidelijk na Watford : "We geloven in hem en in de ploeg. We zijn een team samen met de manager." Geen prietpraat, want Courtois is er niet de man naar om een clichéstatement te doen en zijn mening voor de goede sfeer aan te passen.

Kortom, Conte hoeft intern geen ontslag te vrezen, tenzij de almachtige Abramovitsj en zijn directeur-diva Marina Granovskaia daar anders over denken. Conte is namelijk best een vervelend mannetje als het op transfers aankomt.