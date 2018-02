Club-doelman Vermeer stopt penalty: "Hoefde niks te bewijzen"

Het is natuurlijk leuk om een penalty tegen te houden, maar geef mij maar een winstpartij. Of ik me moest bewijzen na de bekermatch tegen Standard? Ik hoefde me aan niemand te bewijzen.

"Als je zo laat de gelijkmaker slikt, is dat zuur. Ik zag de bal bij de 1-1 naast gaan, maar plots bewoog Clasie naar het schot toe, een natuurlijke reactie. Hij probeerde de bal te ontzetten, wat je hem moeilijk kwalijk kunt nemen."

"De wedstrijd moest daarvoor al beslist geweest zijn. We hadden meerdere kansen. Als team was het niet voldoende. We hebben wel keihard geknokt, maar hebben onze voorsprong niet kunnen behouden."

Wat gebeurde er bij de strafschop voor Thelin? Vermeer: "Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan het team. Ik heb in het verleden al een paar strafschoppen gestopt, maar het is geen specialiteit."

"Als ik in de ploeg sta, wil ik goed presteren en mijn stinkende best doen. Het is de coach die beslist wie speelt. Ik voel me gewoon goed en ben goed opgevangen door de groep en de club. Het wordt tijd dat we weer eens gaan aanknopen met de overwinning."