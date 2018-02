KVM blijft: "Bedevaart naar Scherpenheuvel", KVM zakt: "Dronken worden"

Hoeveel Mechelse fans stappen mee naar Scherpenheuvel? Hoeveel Mechelse fans stappen mee naar Scherpenheuvel?

KV Mechelen is nog steeds in een spannende degradatiestrijd verwikkeld met Eupen. Als Mechelen de bovenhand haalt, wil Luc Poot - al heel zijn leven fan - naar Scherpenheuvel stappen. "En bij degradatie? Dan zal ik me bezatten."