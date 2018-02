Wijnants: "Gerits ademt blauw bloed, maar er liggen nog mijnen in Genk"

Maar helaas werkt het zo niet in het voetbal, want je moet voelen in welke club je terechtkomt. Voetbal is big business, maar het is geen bedrijf. Er spelen te veel emotionele factoren een rol en Janssens is een rationele mens: te koel, te zakelijk, te weinig empathie.

Bij de fans is Janssens altijd een Antwerpenaar en een politicus gebleven die te ver van hen stond. Als dan ook de eigen medewerkers een grote bocht om je heen maken, dan stopt het. Het was geen doordachte keuze, want Janssens was geen voetbalman.