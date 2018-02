Standard-flow, Bölöni's oostblokregime en KVM's col buiten categorie

Anderlecht verloor met 2-0 in Oostende. Vorige week was het in de palliatieve afdeling beland, nu heeft het de laatste sacramenten toegediend gekregen. Elke week lezen we in de kranten nieuwe cijfers over historische dieptepunten en negatieve mijlpalen die de regerende landskampioen bereikt. Zoals nu het minste aantal punten in 20 jaar.

Ik herinner me dat toen, in 1998, de genaamde Gaston Taument Anderlecht in Beveren met een doelpunt in de allerlaatste minuut - waarvan hij niet wist hoe hij de bal er ingekregen had - toch nog Europees voetbal bezorgde met de 4e plaats.

Zo diep is paars-wit gezonken dat Hein Vanhaezebrouck zich afvraagt of hij in de voetsporen zal treden van Pierre Sinibaldi, in 1963 de laatste trainer die Anderlecht niet kon plaatsen voor Europees voetbal. Ik moet er meteen bij zeggen: dat was zeker geen slechte trainer, want hij is in die periode 4 keer kampioen geworden. Maar okay: niks is zeker vandaag in het Astridpark. Behalve dat de prestaties en de cijfers donkerrood zijn, in het klassement, op het veld en in wedstrijden.

Maar - zoals Het Nieuwsblad vorige week nog eens concreet geïllustreerd heeft - ook in de boeken: de financiële toestand van Anderlecht is catastrofaal. En ik lees uitgerekend vandaag dat Perrigo via een arbitragecommissie zomaar eventjes 1,9 miljard euro terugeist van Marc Coucke, naar aanleiding van de verkoop destijds van Omega Pharma.

Ik lees in De Standaard van specialisten dat het om een zeer goed gedocumenteerd dossier gaat. Ik neem aan dat het niet zo'n vaart zal lopen voor Coucke, want het laatste dat het zieltogende Anderlecht nodig heeft is een failliete eigenaar.