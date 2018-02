Defour: "Hoop in de toekomst nog eens voor KV Mechelen te spelen"

Steven Defour werd maandag geopereerd aan zijn gehavende knie. "Die operatie is goed verlopen. Er wacht mij nu een revalidatie van zo'n 5 maanden. Dat wil zeggen dat het WK spelen uitgesloten is voor mij", vertelt de Burnley-speler.

"Het is hard aangekomen, want ik was een heel goed seizoen aan het draaien. Maar het is zinloos om daar nu op terug te komen. Ik moet nu vooruitkijken. Normaal gezien zal ik klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen."

Defour speelde in zijn jeugd enkele jaren voor KV Mechelen. Zien we hem ooit nog in een KVM-shirt? "Misschien wel. Ik hoop in de toekomst nog eens voor KV Mechelen te kunnen spelen. We zullen wel zien wat de volgende jaren brengen", aldus de 29-jarige middenvelder.