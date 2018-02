Timmermans: "Impact van Dennis van Wijk is heel groot"

"Het was heel belangrijk om te winnen tegen Eupen zodat we de rode lantaarn weer konden doorgeven. Daar zullen de spelers moed uit putten", zegt voorzitter Johan Timmermans.

"Ik heb vandaag een KV Mechelen gezien dat heel krachtig voetbal speelde, met veel goesting om een resultaat neer te zetten. Als we zo voortspelen, dan zullen we nog punten pakken en dan gaan we ons kunnen redden."

"Het verhaal van deze competitie is nog niet geschreven, al hebben we nu wel een heel belangrijke stap gezet. Er komen nog vier moeilijke matchen aan, maar elke ploeg kan van elke ploeg winnen of verliezen."

"De impact van Dennis van Wijk? Die is heel, heel groot. Er staat opnieuw een blok en dat hebben we gemist. De rol van de trainer is daarin onnoemelijk belangrijk."