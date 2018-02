Devroe: "Kreeg sms van Coucke: "We laten geen puinhoop achter""

Voor KV Oostende was het een heel belangrijke zege tegen Anderlecht. "Als je verliest moet je met een klein hartje naar KV Mechelen-Eupen kijken. Maar we wisten op voorhand dat als er een match was waar de spelers er nog eens vol voor zouden willen strijden, dat het die tegen Anderlecht zou zijn."

"Het was geen grootse wedstrijd en we hebben een paar keer geluk gehad dat Anderlecht niet scoorde, maar het zijn de drie punten die tellen."

"Alleen in de laatste tien matchen verliezen we 7 punten tussen minuut 89 en 93. Tel die nu bij ons totaal en dan sta je in de top zes, en dat zelfs los van die seizoensstart met 1 op 21. Wij hadden ook een ploeg om in de top zes te staan, maar zal dit jaar niet lukken. We hebben te veel kwaliteit om onderin te staan, maar gedane zaken nemen geen keer. We moeten conclusies trekken voor de toekomst."

"We kunnen nu wel nog scherprechter spelen in strijd om Play-off I. We spelen nog tegen Antwerp, Standard, Gent en STVV, … Het kan nog leuk zijn om te kijken wie KV Oostende zal mogen opvolgen in de top zes."