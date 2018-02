Rampavond voor Dendoncker: 2 owngoals en een rode kaart

Voor Dendoncker was het een match om snel te vergeten. Voor Dendoncker was het een match om snel te vergeten.

Het was niet de avond van Leander Dendoncker in Oostende. De Anderlecht-speler scoorde niet één, maar twee owngoals in het openingskwartier. In de 72e minuut werd hij bovendien van het veld gestuurd met rood.