Vanhaezebrouck: "Wil niet 1e trainer in 50 jaar worden zonder Europees voetbal"

"We waren met de beste bedoelingen naar hier gekomen. We wilden die drie punten, maar we starten al bijna met een 2-0-achterstand", zuchtte Hein Vanhaezebrouck. "Dat mag niet. We hebben nog wel geprobeerd en raakten er ook wel door, maar dan hadden we tegenslag in de afwerking."

Vooral voor de pauze was er toch een groot gebrek aan ideeën bij Anderlecht. "Dat is on-Anderlechts. Bij het echte grote Anderlecht verwacht je toch spelers die met een flits het verschil kunnen maken. Die een of twee spelers voorbij raken? Op dit moment heb ik geen jongens die zo'n "coup de génie" in huis hebben."

"Het is ook vrij plat allemaal. De groep is plat. Het zijn spelers die de dingen ondergaan. Maar bij Club Brugge zijn het bijvoorbeeld ook allemaal geen Ruud Vormers. Maar hij trekt de rest wel mee. Zulke spelers heb ik hier niet. We hebben aanstekers nodig, letterlijk en figuurlijk."

"Als ik dan zie dat Gerkens, een jongen van 22 jaar, opstaat en de groep aanspreekt, dan ben ik heel blij. Dat is het enige lichtpuntje in deze duisternis. Maar voor die jongen alleen is het ook heel lastig."