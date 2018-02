Nieuwe CEO Genk is man met blauw bloed: "Op juiste manier met supporters omgaan"

Gerits vindt dat Genk niet echt een topclub is momenteel, niet op het veld, maar ook niet errond. Waarom? "Omdat ik toch een beetje ontevredenheid voel bij de supporters rond een heel aantal dingen, ook bij de business partners."

"Je voelt dat aan. Je voelt dat mensen niet meer gelukkig zijn en zich niet meer echt verbonden voelen met de club. Dan moet je uitzoeken hoe dat gekomen is en wat je eraan moet doen. Het is ook een erg belangrijke uitdaging de komende maanden om daar oplossingen voor te vinden. We willen iedereen het gevoel geven van "Kijk, KRC Genk is toch de club van mijn hart en ik wil er echt alles voor over hebben om erbij te zijn"."

Maar ook op het veld moet Genk weer een topclub worden: "De resultaten zijn natuurlijk heel bepalend. Als je de ontlading zag toen we de bekerfinale haalden deze week, dat was onbeschrijflijk. Ook na de thuiszege tegen Zulte Waregem. Sportieve successen zijn natuurlijk nodig. Maar dat is niet alles: alle randvoorwaarden moet je optimaliseren zodat iedereen heel tevreden is. Ik ga daar niet alleen voor, ik heb een sterk team rond mij."