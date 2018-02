Club Brugge wordt vervolgd voor racistische spreekkoren

Intussen veroordelen de KBVB en de Pro League in een statement de racistische gezangen. Ze slaan de handen in elkaar in de zoektocht naar oplossingen.

"Ook al is het een fenomeen dat in heel Europa moeilijk te bekampen is, racisme op de voetbalvelden is onaanvaardbaar. Het druist in tegen onze waarden en ik zal er als voorzitter persoonlijk op toezien dat we oplossingen vinden. Hier moet een einde aan komen", zegt Gérard Linard, voorzitter van de KBVB.

"Een boete opleggen is voorlopig geen efficiënte maatregel gebleken", zegt Pierre François van de Pro League. Het management van de Pro League werkt aan een reeks maatregelen die toegevoegd zouden kunnen worden aan het interne reglement. Op 20 februari zal de Raad van Bestuur zich daarover uitspreken.