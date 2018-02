Genk ontslaat Patrick Janssens: "Regio kon zich niet met hem identificeren"

We zochten een verbindingsman met onze supporters. Dat was niet meer weggelegd voor Patrick.

"Hij is hier in moeilijke omstandigheden begonnen, maar heeft de club in rustiger vaarwater gebracht", zegt voorzitter Peter Croonen. "Maar de realiteit is dat we een CEO nodig hebben waar de regio zich mee kan identificeren."

"We zochten een verbindingsman met onze supporters en we moeten daar eerlijk in zijn: dat was niet meer weggelegd voor Patrick. Dat staat los van zijn kwaliteiten, dat heeft te maken met de eigenheid van de club."

De mindere prestaties op het veld hebben de beslissing volgens Croonen niet beïnvloed. "Moeilijke tijden zetten natuurlijk aan tot nadenken, maar op middellange termijn hadden we deze beslissing sowieso genomen."

"Hopelijk zorgen deze beslissing én de betere sportieve prestaties voor wat meer rust. Want uiteindelijk hebben we een geweldige week achter de rug: we staan in de top 6 en hebben een ticket voor de bekerfinale op zak."