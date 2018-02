Vanhaezebrouck: "Mijn spelers hebben de boodschap begrepen"

Anderlecht zit opnieuw met een penaltyprobleem. De laatste twee strafschoppen werden gemist door de nieuwkomers Kenny Saief en Ryota Morioka.

"Wij zetten altijd twee namen op het blad om de penalty’s te trappen. De eerste keer was mijn nummer 1 Saief, hij was ook de beste penaltynemer in Gent. Daarna had ik het gevraagd aan Morioka, die zag het ook zitten, maar miste. Ook Leander Dendoncker wou de penalty trappen indien nodig."

"In het vervolg zet ik gewoon drie namen op het blad, zonder nummer. Dan moeten zij het maar onder elkaar uitmaken wie zich op dat moment goed voelt."