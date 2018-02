Statement Club Brugge: "Discriminatie over de clubkleuren heen aanpakken"

Blauw-Zwart heeft in België en zelfs in Europa altijd een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen discriminatie. Als populairste ploeg van België vinden we het onze taak om deze rol te blijven vervullen.

Club Brugge laat in een statement weten zich te distantiëren van elke vorm van discriminatie. "Gisterenavond liepen onze spelers het veld op met "No Sweat/No Glory/No Racism" op hun jasje geprint. Een slogan die ook vaak voorkwam op de schermen in het stadion én die door 99% van onze supporters in het hart gedragen wordt."

"Club doet er alles aan om de uitzonderingen uit het stadion te weren. We hebben in het verleden al supporters die zich discriminerend uitlieten geïdentificeerd en zelfs een stadionverbod opgelegd. Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen."

"Discriminatie, van welke aard ook, is een maatschappelijk probleem, waar ook Club Brugge mee te maken krijgt. We willen dan ook oproepen om dit aan te pakken met vereende krachten, over de clubkleuren heen en in heel de maatschappij."

"Regelmatig zijn ook onze spelers het mikpunt van spot en discriminatie. We hebben in België en zelfs in Europa altijd een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen discriminatie. Als populairste ploeg van het land vinden we het onze taak om deze rol te blijven vervullen."