Wat wordt het in KVM-Eupen? "Stress tot in tribunes en errond"

Eupen is aan een opvallende reeks bezig in de competitie. Het verloor slechts 2 van zijn laatste 9 wedstrijden en lijkt momenteel vooral een meester in het gelijkspel. Sinds de komst van Claude Makélélé valt vooral de defensieve prestatie van Eupen op. De club kreeg onder de Fransman slechts 10 goals tegen in 11 duels. In dezelfde periode hoefden alleen Gent en Charleroi minder vaak te vissen.

Het contrast met de periode onder de vorige coach Jordi Condom is gigantisch: 39 tegentreffers in 14 duels.

Als we onder de motorkap kijken, dan komt de ploeg van Makélélé er in verdedigend opzicht nog altijd goed uit. Op basis van de kwaliteit van de kansen van de tegenstander had Eupen onder Condom gemiddeld 1,8 tegengoals per duel kunnen verwachten, met Makélélé is dat gedaald naar 1,2.

Eupen geeft dus veel minder grote kansen weg dan eerder dit seizoen. Aanvallend is het aantal "verwachte doelpunten" echter ook achteruit gegaan, wellicht het gevolg van "het parkeren van de bus".