Dries Wouters floreert onder Clement: "Groot voordeel als de trainer in je gelooft"

Racing Genk wordt dit seizoen geteisterd door blessureleed. Daardoor moet Genk-trainer Philippe Clement puzzelen en dat draait niet altijd verkeerd uit, zo bewijst de 21-jarige Dries Wouters. Hij is van opleiding een centrale verdediger, maar speelde zijn laatste vijf wedstrijden als verdedigende middenvelder.

"Elke week gaat het beter en beter, wat ook logisch is want ik had voordien nog nooit op het middenveld gespeeld. Ik denk wel dat ik de kwaliteiten heb om op die positie te spelen. Het is natuurlijk een groot voordeel als je trainer in je gelooft."

Wouters speelde na de winterstop drie keer 90 minuten in de competitie. Ook in de bekerwedstrijden tegen Kortrijk maakte hij de 90 minuten vol.

"Er is nu een hele goede sfeer in de kleedkamer, maar we moeten meteen de knopjes omdraaien voor de wedstrijd tegen Zulte (vanavond om 20.30 uur). We mogen hen zeker niet onderschatten."