"Er zijn nog zekerheden: Club heeft nog altijd geen goeie doelman"

De derde keeper in het doel van Club Brugge werd Ludovic Butelle. De Fransman kwam in 2016 toe bij blauw-zwart en speelde zich meteen in de ploeg. Hij lag mee aan de basis van de titel dankzij een sterke terugronde en play-offs, maar verdween eind vorig seizoen uit de basiself. De Fransman vertrok deze winter, na een paar wedstrijden in doel zonder echt te overtuigen, naar Angers.