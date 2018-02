Is Peter Callant een nieuwe Marc Coucke?: portret van de nieuwe KVO-baas

Peter Callant start in 1991 in Heist zijn eigen verzekeringsbedrijf uit de grond. Intussen is Callant Verzekeringen uitgegroeid tot een firma met 4 filialen (Oostkamp, Knokke, Antwerpen en Tongeren) en 100 medewerkers.

De verzekeraar staat vooral sterk in niches als de bouw, visserij en medische sector. Door de jaren heen slaagde Callant erin zijn klantenbestand te vergroten als sponsor van allerlei sportteams.

Zo stak hij de afgelopen jaren zijn geld in het volleybal (Torhout en Antwerpen), wielrennen (Quick-Step en Lotto-Belisol), voetbal (shirtsponsor bij KV Oostende) en ook kleinere sporten als handbal, triatlon, judo, bobslee en zwemmen.

Dat grote netwerk zorgt ervoor dat Callant in al die sportfederaties zijn gespecialiseerde sportverzekeringen kan slijten. Een van zijn paradepaardjes is de fietsomnium, een verzekering tegen diefstal en schade voor dure racefietsen.