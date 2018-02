VIDEO: 75 procent kans dat Club Brugge vanavond 3 keer scoort

Club Brugge-coach Ivan Leko gelooft nog volop in de kwalificatie. "Omdat we thuis veel scoren. Dat zijn de feiten", haalde de Kroaat gisteren aan op de persconferentie voor de return in de halve finale.

Dat Club in Jan Breydel altijd een goal maakt, is ondertussen al tot een gezegde geworden: al bijna 4 jaar lang is het in het eigen stadion in de competitie minstens 1 keer prijs.

Dit seizoen loopt het wel helemaal los: in 16 officiële thuisduels over alle competities heen maakte het 48 goals, goed voor een gemiddelde van 3.

In zijn laatste 9 thuismatchen (1 bekerduel tegen Charleroi inbegrepen) scoorde het minstens 3 keer. En die 3 goals heeft het net nodig tegen Standard. Het heeft daarvoor 75 procent kans, want het scoorde zoveel in 12 van zijn 16 thuismatchen.

Leko's plan is dan ook: "Vanaf de 1e minuut vol gas gaan. Tegen Charleroi het voorbije weekend (3-3) hadden we 6, 7 of 8 keer kunnen scoren. We spelen goed. Met al onze goals de voorbije weken thuis moeten we erin geloven."