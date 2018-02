Vormer na Gouden Schoen: "Ik zit op mijn plek in Brugge"

"Je bent er heel erg mee bezig, je schat je kansen heel hoog in omdat de andere jongens wat minder waren. Maar het moet toch nog even gezegd worden en je moet er toch maar mee staan", zegt de 29-jarige middenvelder.

"Ik denk dat ik de afgelopen 2 jaar een goed niveau haal en dat wordt nu eindelijk beloond. Of het nog beter kan weet ik niet, maar ik ga het wel proberen."

Met Vormer gaat de Gouden Schoen dit jaar naar een ploegspeler. "Ik ben geen "wauw-speler". Ik probeer er voor het team te staan en belangrijk te zijn met mijn goals en assists. Meer kan ik niet doen, ik ga geen 8 man voorbij dribbelen."

"Toen ik bij Feyenoord op de bank zat, had ik nooit verwacht dat ik de beste speler in België zou worden, helemaal niemand verwachtte dat. Na mijn transfer van Feyenoord naar Brugge weet je ook nog niet of je gaat spelen, maar gelukkig zag Michel Preud'homme mij in een heel andere rol, als nummer 8. Dat heeft fantastisch uitgepakt."