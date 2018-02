Coucke heeft KV Oostende verkocht: "Morgen persconferentie"

Na de overname van Anderlecht kondigde Marc Coucke aan dat hij op 1 maart zijn nieuwe club in handen zou nemen. Tot dan had hij tijd om KV Oostende over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Je mag immers geen 2 clubs uit dezelfde afdeling in je bezit hebben.

Uiteindelijk slaagde Coucke erin om nog ruim op tijd zijn club te verkopen. Over de naam van de nieuwe eigenaar doet hij voorlopig nog geheimzinnig. "Alles zal morgen duidelijk worden op de persconferentie", zei Coucke op het Gala van de Gouden Schoen. "Dan worden ook de nieuwe eigenaar en voorzitter voorgesteld."

Volgens KVO is het uiteindelijk nog snel gegaan. "Er zijn heel wat namen opgedoken, maar de voorbije dagen kwam het dossier in een stroomversnelling."