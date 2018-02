Sébastien Dewaest blijft tot 2022 bij Racing Genk

Dewaest was 8 maand uit met een kruisbandletsel. Dewaest was 8 maand uit met een kruisbandletsel.

Genk en Sébastien Dewaest hebben hun lot langer aan elkaar verbonden. De centrale verdediger, sinds 2015 in Limburg, tekende een nieuw contract tot 2022. Dewaest is nog maar net weer voetballer: hij was maandenlang out na een zware knieblessure vorig seizoen nog.