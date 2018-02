Matias Suarez in Argentinië: "Wil ooit terugkeren naar Anderlecht"

La Dernière Heure zocht de ex-aanvaller van Anderlecht op in Argentinië. Matias Suarez speelt er momenteel bij zijn jeugdclub Belgrano. De 29-jarige Argentijn werd maar liefst vier keer landskampioen met paars-wit. In juli 2016 vertrok hij via de achterpoort naar Belgrano, waar hij nu zijn beste niveau terugvindt. Al moest hij zich wel opnieuw aanpassen aan zijn geboorteland.

"In het begin heb ik enkele moeilijkheden gekend. Ik had tijd nodig om me weer aan te passen aan het Argentijnse voetbal, nadat ik acht jaar had doorgebracht in België."

"De duels hier zijn harder en de verdedigers zetten ook druk wanneer ik niet aan de bal ben. Door mijn statuut als Europees voetballer kreeg ik de eerste maanden steeds twee verdedigers op mij."

Suarez hoopt ook nog op internationaal voetbal. Zijn carrière afsluiten bij Belgrano, dat zit er niet in. "Ik hoop me met Belgrano te plaatsen voor de Copa Sudamericana of de Copa Libertadores. Maar ik hoef hier niet mijn carrière af te sluiten. Ik zie mezelf hier nog 6 maanden tot een jaar voetballen. Ik zou zeker nog willen terugkeren naar Anderlecht."