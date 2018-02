Weer prijs voor Sa Pinto: Standard-coach één speeldag geschorst

Het zoveelste bezoekje van Ricardo Sa Pinto, die vandaag weliswaar werd vertegenwoordigd door zijn advocaat, aan de Geschillencommissie ging over Zulte Waregem-Standard van 23 januari.

Standard kreeg in de slotfase een lichte rode kaart en slikte nog de 2-1 van Essevee. Het potje van Sa Pinto kookte daarop opnieuw over: hij stormde op scheidsrechter Lawrence Visser af en moest door zijn eigen spelers tegengehouden worden.

Visser nam het incident op in zijn rapport, het Bondsparket ging over tot vervolging. "Het is jammer dat een trainer zo'n goedgevuld disciplinair dossier heeft en bedaard moet worden door zijn spelers. Maar zijn gedrag is wel al verbeterd", vertelde bondsprocureur Marc Rubens vanmiddag.

Hij vorderde daarom drie weken schorsing, waarvan twee met uitstel. "Zo hangt er hem altijd iets boven het hoofd. Het is een duidelijke waarschuwing voor de toekomst. Ik hoop dat daardoor zijn gedrag betert. Het is wel zijn laatste kans. Ik geniet van een coach met een zuiders temperament, maar het moet er niet telkens over gaan." De Geschillencommissie volgde dat standpunt: Sa Pinto is drie weken geschorst, waarvan twee met uitstel. Hij mist de verplaatsing naar Charleroi.