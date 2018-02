Carcela: "Ik ben van plan in Luik te blijven"

Een terugkeer van Mehdi Carcela naar Luik hing in januari voortdurend in de lucht, maar pas net voor het sluiten van de transfermarkt werden de laatste punten en komma's gezet. "Ik had al drie weken een akkoord met Standard", legt Carcela uit.

"Het probleem lag echter bij Granada en Olympiakos. De trainer van Olympiakos wilde me houden, maar ik wilde zelf weg. Er is in Griekenland twee keer bij me ingebroken en bovendien lag het kampioenschap me niet."

"Het gaat voorlopig slechts om een huurperiode bij Standard en je weet nooit hoe het loopt in het voetbal, maar ik ben van plan in Luik te blijven."

"Ik ben niet enkel teruggekomen om speelgelegenheid op te doen voor het WK. Luik is ook mijn thuis. Ik hoef me niet aan te passen, niet aan de club en niet aan de Jupiler Pro League."