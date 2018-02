"Gouden Schoen Vormer, van modale middenvelder tot geweldige infiltrant"

Vormer is een complete speler, met goals en assists. Hij is als vrij onbekende speler met wat vraagtekens achter zijn naam vanuit Nederland naar Brugge gekomen. Hij droeg een stempel van "lichtjes mislukt" bij Feyenoord met zich mee.

Van een modale verdedigende middenvelder is hij uitgegroeid tot een geweldige infiltrant. Hij neemt de ploeg op sleeptouw en is van heel veel waarde op en naast het veld. Hij is een persoonlijkheid en een van de boegbeelden in een club met als slogan "no sweat no glory".

Zijn ploegmaat Hans Vanaken is een van de schaduwfavorieten. Vanaken was in het begin van het seizoen onder trainer Ivan Leko niet altijd titularis - laten we dat niet vergeten -, maar hij is de laatste maanden gegroeid in het zog van de Brugse resultaten.

In verhouding tot Vormer is Vanaken dienender voor Club en niet zo resultaat-bepalend als de Nederlander. Daardoor zal Vanaken een beetje tekortkomen in deze verkiezing.