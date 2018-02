Izquierdo: "Ruud Vormer zou de verdiende Gouden Schoen zijn"

Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt en dus liet José Izquierdo zijn licht schijnen over zijn mogelijke opvolger. Ruud Vormer is de torenhoge favoriet om de Colombiaan op te volgen. Ook voor Izquierdo zelf zou de Nederlander de verdiende winnaar zijn.

"Ruud speelt al enkele jaren op een hoog niveau. Hij heeft de meeste assists en scoort veel doelpunten. Hij is de kapitein van Brugge en de sleutel van de ploeg, hij verdient het", zegt Izquierdo in een interview met Club Brugge.

Izquierdo zag dit seizoen zijn droom werkelijkheid worden met zijn transfer naar de Premier League. Afgelopen zaterdag scoorde hij nog een wereldgoal in de wedstrijd tegen West Ham. Voor Club Brugge had hij een duidelijke wens: "Ik hoop dat we er zullen staan in de play-offs en dat we kampioen spelen."