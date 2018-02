Degryse over Gaboelov: "Ik mis présence, ik mis uitstraling"

Met Vladimir Gaboelov is Club Brugge al aan zijn vierde doelman toe dit seizoen. Het Extra Time-panel is niet onder de indruk van de 34-jarige Rus. Zo klonk het gisteravond in onze talkshow:

Marc Degryse: "Gaboelov duikt niet, hij valt. Zijn traptechniek is ook niet spectaculair. Hij laat geen zekere indruk."

Jan Mulder: "Het is geen keeper, Marc."

Degryse: "Ik mis présence, ik mis uitstraling. Ik dacht eerst dat Club een nieuwe keeperstrainer had gehaald. Zo staat hij in doel. Als je trapt, heb je veel kans dat hij binnen zit."

Mulder: "Vermeer durft ook wel eens vreemd te doen. Ik zou hem niet meteen opstellen, Marc."

Degryse: "Jan, hij is naar Brugge gekomen om de zaak op te lossen. In 5 competitiematchen heeft Club 13 doelpunten geslikt. Dat is niet alleen zijn fout, de verdediging is ook gewisseld, maar hij geeft niet het gevoel dat hij er staat. Als tegenstander moet je niet opboksen tegen een figuur zoals Schmeichel bijvoorbeeld."

Mulder: "Marc, ik heb de indruk dat jij niet van Russische keepers houdt."