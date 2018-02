Mulder fulmineert: "Anderlecht? Ik kan er wel om janken"

"Dit gaat me door merg en been", stak Jan Mulder van wal. "Ik kan er wel om janken, echt waar."

"Ik zou niet doen wat Vanhaezebrouck op de persconferentie gedaan heeft, maar niet alleen het spel irriteert de trainer, wel de hele constellatie van dit moment, die ontstaan is door de onbegrijpelijke verkoop in het midden van het seizoen. Dat is zeer slecht afgehandeld, gedreven door welke verlangens dan ook."

"De bewondering voor Anderlecht is tanende. Die brokkelt af. Wie had ooit gedacht dat een trainer van Anderlecht zo over paars-wit zou praten?"

"Ik weet niet wat ik hoor en in zekere zin heeft Vanhaezebrouck nog gelijk ook. Het is werkelijk niet om aan te zien. Dat hele zwikje is rijp voor de bank. Ik wind me er over op. Ik heb me zelden zo gevoeld over Anderlecht. Dit is zo triest."