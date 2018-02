Vormer triomfeert op Gouden Schoen, Cayman wint bij de vrouwen

Vormer wint de Gouden Schoen! Ruud Vormer heeft in de laatste stemronde nog het hele veld voorbijgestoken. Hij volgt zijn voormalige Club-ploegmaat José Izquierdo op. 23:01 ◀

Uitslag Gouden Schoen 1. Ruud Vormer Club Brugge 240 ptn 2. Youri Tielemans Anderlecht 182 3. Leander Dendoncker Anderlecht 172 4. Hans Vanaken Club Brugge 126 5. Ryota Morioka Waasland-Beveren 78 6. Sofiane Hanni Anderlecht 39 7. Alejandro Pozuelo Racing Genk 36 8. Christian Benavente Charleroi 33 Kaveh Rezaei Charleroi 33 10. Henry Onyekuru Eupen/Anderlecht 25 22:59 ◀

Mazzu Trainer van het Jaar Felice Mazzu heeft Ivan Leko en René Weiler afgetroefd in de strijd om de trofee voor Coach van het Jaar. De Charleroi-trainer was eerder al laureaat van de Trofee Raymond Goethals. 22:55 ◀

Kalinic beste doelman Lovre Kalinic is verkozen tot beste doelman van het afgelopen jaar. De Gent-goalie bedankte als eerste zijn keeperstrainer Franky Vandendriessche. 22:40 ◀

Janice Cayman krijgt Gouden Schoen bij vrouwen. 22:38 ◀

Winnaars Gouden Schoen Gouden Schoen (vrouwen) Janice Cayman (Montpellier) Beste coach Felice Mazzu (Charleroi) Beste doelman Lovre Kalinic (AA Gent) Beste Belg in het buitenland Eden Hazard (Chelsea) Beste belofte Henry Onyekuru (Eupen/Anderlecht) Doelpunt van het Jaar Ivo Rodrigues (Antwerp) 22:33 ◀

Cayman krijgt Gouden Schoen bij vrouwen Tessa Wullaert wordt als beste Belgische voetbalster opgevolgd door Janice Cayman, spits bij Montpellier en de Red Flames. "Ik had het niet verwacht, want ik dacht dat het Tessa (Wullaert) of Davina (Philtjens) ging worden." 22:25 ◀

Uitslag Gouden Schoen (vrouwen) 1. Janice Cayman Montpellier 216 ptn 2. Tessa Wullaert Wolfsburg 183 3. Davina Philtjens Ajax 165 4. Aline Zeler Standard/Anderlecht 71 5. Elke Van Gorp AA Gent/Anderlecht 61 22:22 ◀

Nog 3 kandidaten: Vormer, Tielemans en Dendoncker De nummers 4 tot en met 10 van de eindstand zijn bekendgemaakt. Hans Vanaken is the best of the rest, met 126 punten. Tielemans zal in de 2e stemronde geen punten meer kunnen pakken, maar Dendoncker kan dat wel. Gaan we naar een duel Dendoncker-Vormer? 22:14 ◀

VRT Dendoncker: "Het zou logisch zijn mocht de trofee naar Brugge gaan" 22:14 ◀

VRT Vanaken: "Ik zou uit de lucht vallen mocht ik winnen" 22:09 ◀

VRT Vormer: "Er kan zomaar iemand anders met de trofee vandoor gaan" 22:05 ◀

Mooiste doelpunt: Ivo Rodrigues Antwerp valt ook in de prijzen op het Gala van de Gouden Schoen, want de acrobatische goal van Ivo Rodrigues werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar. De Portugees kreeg de trofee uit handen van Irina, de vrouw van de betreurde Josip Weber. 22:02 ◀

VRT Coucke: "We zien elkaar morgen om 14u30 op KVO voor een persconferentie" 21:55 ◀

Hazard beste Belg in buitenland Eden Hazard heeft de voorkeur gekregen op Kevin De Bruyne in de strijd om de titel Beste Belg in het Buitenland. Hazard won vorig jaar de titel met Chelsea. "Hopelijk volgen er nog", zei Hazard toen hij de trofee overhandigd kreeg. 21:43 ◀

Tielemans leidt na 1e stemronde, Vormer pas 6e Youri Tielemans heeft de eerste stemronde gewonnen, voor zijn ploegmaats Leander Dendoncker en Sofiane Hanni. Topfavoriet Ruud Vormer staat voorlopig op de 6e plaats, maar de kloof met Tielemans is wel 172 punten. 21:35 ◀

Stand na de eerste stemronde 1. Youri Tielemans (Anderlecht) 182 2. Leander Dendoncker (Anderlecht) 162 3. Sofiane Hanni (Anderlecht) 38 4. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 34 5. Henry Onyekuru (Eupen) 13 6. Ruud Vormer (Club Brugge) 10 21:35 ◀

Onyekuru is Belofte van het Jaar Henry Onyekuru sleept de eerste trofee in de wacht. Hij is de Belofte van het Jaar, maar het was wel zijn Anderlecht-ploegmaat Dendoncker die de prijs mocht komen ophalen. Onyekuru revalideert momenteel bij Everton, de club die hem aan Anderlecht verhuurt. De Nigeriaan kreeg meer stemmen dan Hassane Bandé en Landry Dimata. 21:26 ◀

VRT Aster Nzeyimana: "Ruud Vormer is de topfavoriet voor de Gouden Schoen" 20:32 ◀

Vormer is de favoriet vanavond. Hij is het meest gehypet en was het meest bepalend. De andere spelers die in aanmerking komen, zijn na de 1e stemronde vertrokken of zijn onder hun niveau gebleven in de 2e stemronde. Als het Vormer niet wordt, is dat een megaverrassing. Peter Vandenbempt 17:38 ◀

Vormer heeft het het voorbije jaar uitstekend gedaan. Hij is van een bankzitter bij Feyenoord uitgegroeid tot een roerganger bij Club Brugge met fenomenale statistieken. Hij is het gezicht geworden van Club. Peter Vandenbempt 17:37 ◀

3 Sporza-surfers op de 4 gaan voor Vormer In onze Sporza-poll is Ruud Vormer, net als in elke andere poll over de Gouden Schoen, als torenhoge favoriet uit de bus gekomen. De Nederlander kreeg meer dan drie vierde van de stemmen. De andere genomineerden moeten het met kruimels doen. 17:35 ◀

Poll: wie wint de Gouden Schoen? Ruud Vormer Club Brugge 76% Leander Dendoncker Anderlecht 7% Youri Tielemans Anderlecht 7% Hans Vanaken Club Brugge 5% Sofiane Hanni Anderlecht 5% 17:35 ◀

Wie wint de Gouden Schoen 2017? Vanavond worden de beste (Belgische) voetballers en voetbalsters in binnen- en buitenland in de bloemetjes gezet op het Gala van de Gouden Schoen. Dé hamvraag is natuurlijk: wie volgt José Izquierdo op als winnaar van de Schoen bij de mannen? 17:31 ◀