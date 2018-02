Nganga na oerwoudgeluiden: "We zijn 2018, niet de middeleeuwen"

Ngnga was kop van Jut in Brugge omdat hij al vroeg geel had gekregen voor een fout op publiekslieveling Ruud Vormer en later in de match lange tijd op de grond bleef liggen. Het gefluit liep uit de hand bij een inworp in de tweede helft. Nganga kreeg minutenlang oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd. Net als enkele voorwerpen en kwetsende gebaren.

"Mooie puntendeling in Brugge en mijn felicitaties aan de Brugse supporters die apengeluiden hebben gezongen. Jullie zijn de kampioenen van de clowns. We zijn niet in de middeleeuwen, maar in 2018", reageerde Nganga op Twitter.

In de loop van maandagvoormiddag voegde hij daar aan toe: "Ik wil er aan herinneren dat ik mij richtte tot het deel van het publiek dat zich bezondigde aan dit gedrag. Niet tot het hele publiek."

De reactie van Club Brugge bleef beperkt tot een kort bericht op Twitter. "Een mooie voetbalavond vol kansen, spektakel en sfeer verdient het niet om ontsierd te worden door racistische uitlatingen van individuen."