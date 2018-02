"Comateus Anderlecht overgebracht naar palliatieve afdeling"

Club Brugge heeft tegen Charleroi (3-3) in elk geval nog eens laten zien hoe geweldig het kan voetballen als het op dreef is, met een tempo dat weinig ploegen in België kunnen volgen. Met veel snelle combinaties, met Vanaken als dirigent, de diepgang met Diaby, de kracht van Wesley en nu al een hele tijd de absolute uitblinkersrol voor Limbombe op links.



Club had er tegen Charleroi weer 5 of 6 kunnen maken, maar tegelijk vind ik dat ze bij Club wel heel ruim zijn in het inschatten van hun prestatie. Ik vind dat Charleroi dat punt echt niet gestolen heeft. Trainer Leko noemde de goals van Charleroi carambole-goals, ik heb Brugse spelers horen zeggen dat Charleroi 3 keer over de middenlijn geweest is. Dat lijkt me eerlijk gezegd een zeer Brugse lezing van de wedstrijd.

Club was een kwartier echt baas voor de rust, kreeg net dan een doelpunt tegen, en was 20 minuten outstanding na de pauze, maar bij Charleroi hadden ze bijvoorbeeld ook geen ongelijk met een paar opmerkingen over scheidsrechter Smet. Dus ik zou zeggen: ik heb genoten van een echte topwedstrijd, maar dan wel met dank aan Club Brugge én Charleroi.