Vanhaezebrouck: "Het was niet om aan te zien meteen na de 1-0"

Met Lokonga en Azevedo dropte Vanhaezebrouck opnieuw twee jongeren in de basis. "Misschien hadden de jonkies het moeilijk in de eerste helft, maar dat is dan mijn verantwoordelijkheid", zegt de coach van Anderlecht. Hij haalde hen bij de rust naar de kant.

"Maar de jongeren worden in de steek gelaten door de anderen. Vandaag verwachten ze bijna dat de jongeren het schip zouden redden en dat kun je natuurlijk niet verwachten."

"Ik vond Saief op eenzame hoogte. Hij haalde wel het niveau van een speler van Anderlecht of toch van een speler die mee wil doen voor de hoogste prijs: de titel. Jammer genoeg hebben we er daar te weinig van."