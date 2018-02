Maes: "Zo spelen voor eigen publiek, dat kan echt niet"

"Standard was niet de betere ploeg, maar wij hebben hen goed gemaakt door slechte beslissingen en constant balverlies. Na 15 goeie minuten was ons vat al leeg. We zitten veel te veel op een roetsjbaan van goeie en slechte momenten in één match. Ik ben ontgoocheld", sprak Peter Maes.

"Ik mis echt winnaarsmentaliteit in deze groep. Zo voor je eigen publiek spelen dat kan echt niet. Het was veel te weinig. Daar kan ik echt niet mee leven."

"Heel wat jongens denken dat ze er zijn omdat ze in 1e klasse voetballen, maar als je talent hebt, moet je veel meer kunnen brengen. Ook de gevestigde waarden waren ondermaats, terwijl zij net moeten opstaan."

Heeft Maes het vizier al een beetje op volgend seizoen. "We moeten vooruit kijken. Er zal een natuurlijke selectie zijn en ik zal heel streng zijn", klinkt het.