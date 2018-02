Van Damme is weer profvoetballer: "Plezantste 10 seconden van mijn leven"

Begin 2016 werd Joachim Van Damme geschorst na een positieve cocaïneplas. Twee jaar later is hij weer echt profvoetballer. In het slot van de wedstrijd tegen Antwerp mocht hij de geblesseerde Angban vervangen. "Dat deed heel veel deugd. Al waren het maar tien seconden, het waren de plezantste seconden van mijn leven. Het is niet veel, maar ik ben blij."

"Ik heb geen bal meer geraakt, maar dat was ook niet nodig. De punten waren al binnen. Of ik de zege dan toch mee mag vieren? Ik denk het wel. Ik ben supporter van Waasland-Beveren dus zelfs als ik niet gespeeld had, had ik gevierd."

"Ik heb heel hard gewerkt om terug te komen en er moet nog hard gewerkt worden. Ik heb de maximumstraf van twee jaar gekregen. Na die twee jaar ben ik gewoon heel blij dat ik opnieuw profniveau haal. Als je zo lang buiten strijd bent geweest, is dat niet evident."