Coucke verlangt naar 1 maart: "Al die cinema ondertussen is niet nodig"

Marc Coucke mag pas vanaf 1 maart de regie overnemen bij paars-wit, omdat hij niet tegelijkertijd voorzitter van Anderlecht en KV Oostende mag zijn. Ondertussen zit Anderlecht in een machtsvacuüm, waardoor de handen van manager Herman Van Holsbeeck gebonden waren tijdens de wintermercato. Resultaat: een mislukte transferperiode.

Coach Hein Vanhaezebrouck stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken tijdens zijn wekelijkse persbabbel. "We zijn langs alle kanten gebonden en mogen niet veel doen", zei de trainer.

En dat valt ook bij Coucke niet in dovemansoren. Officieel wil hij niets zeggen over Anderlecht tot de verkoop van KV Oostende is afgerond. Maar op Twitter laat hij nu toch van zich horen.

"Nog nooit zo naar 1 maart verlangd", schrijft hij. "Tegen dan nieuwe, ambitieuze voorzitter voor KVO met mooie toekomst. Vanaf dan kunnen Hein, spelers, staf en natuurlijk fans van RSCA volledig op mij rekenen. Ondertussen is al die geënsceneerde cinema, met heel veel fictie, niet nodig. Stay tuned!"