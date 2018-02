Brecht Dejaegere blijft tot 2022 bij AA Gent

Brecht Dejaegere kwam in 2013 over van KV Kortrijk en groeide in geen tijd uit tot een sleutelfiguur op het Gentse middenveld. Eén seizoen later mocht hij de eerste landstitel van AA Gent al vieren.

En Dejaegere voelt zich duidelijk goed bij Gent, want hij verlengt zijn contract nu tot 2022. "We zijn verheugd het contract van één van onze absolute leidersfiguren en meest populaire spelers te kunnen verlengen", klinkt het bij AA Gent.