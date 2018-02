Leko: "Geen crisis, gewoon moment waarop niet alles perfect is"

Standard en AA Gent vonden een manier om Club Brugge te ontregelen. "Het is normaal dat ze oplossingen vinden op ons systeem", zei Leko. "Ze beletten ons te voetballen en focussen zich erop om ons af te stoppen."

"Dat weten we perfect. We trainen om ook een antwoord op hun antwoord te formuleren: pressing, mandekking... Maar het is niet eenvoudig om meteen een oplossing te vinden."

"We wisten ook dat januari een moeilijke maand zou worden, maar we zitten niet in een crisis of een dipje. We hebben twee wedstrijden op rij verloren. Dat moeten we accepteren, maar het is gewoon een moment in het seizoen waarop niet alles perfect is. Ik verwacht zondag (thuis tegen Charleroi, red) een reactie."