HVH over HVH: "Niet mooi om te zien hoe een mens lijden kan"

Vanhaezebrouck beseft dat Anderlecht geen al te beste wintermercato achter de rug heeft. "We wilden Sofiane Hanni niet weg. Maar hij moest blijkbaar weg om iets te kunnen doen. Dat is niet gelukt. De situatie is wat ze is. We hebben er geen goede transferperiode opzitten. Dat is duidelijk."

"We hebben blijkbaar minder mogelijkheden dan ik had gedacht. Bijna nihil blijkbaar. We zijn met de handen gebonden bezig. We voelden in ieder dossier dat we het om die reden niet konden halen. Dat is jammer."

De verkoop van de club aan Marc Coucke heeft dus zijn gevolgen? "Inderdaad. De verkoop kwam op het verkeerde moment en is nefast voor wat er binnen de club verder kan gebeuren. We zijn langs alle kanten gebonden en mogen niet veel doen. Het maakt het allemaal moeilijker."

"Mitrovic was hier bijvoorbeeld en er was een akkoord over alles. Plots verandert er iets in de situatie en moeten we als club bedelen en hopen dat ze het voor minder zouden doen. Herman Van Holsbeeck (foto) heeft er alles aan gedaan om de dossiers af te ronden, maar het was niet altijd mooi om te zien hoe een mens lijden kan. Het was een heel moeilijke periode voor hem en voor iedereen."

"Ik kan het een beetje vergelijken met mijn periode bij Racing Genk. Daar werd mij ook heel veel beloofd, maar daar bleek uiteindelijk ook geen geld te zijn."