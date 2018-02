Aanvoerder Siani neemt afscheid van KVO-fans: "Ik draag jullie in mijn hart"

Siani speelde sinds 2013 bij KV Oostende. Hij groeide er uit tot één van de sleutelspelers en werd zelfs aanvoerder. Nu ruilt hij de kustploeg voor promovendus Antwerp. Met een videoboodschap neemt hij afscheid van de fans van KVO.

"Beste KVO-fans", vangt hij aan. "Vandaag is echt wel een moeilijke dag voor mij. Na al die jaren verlaat ik KV Oostende. Ik weet dat sommige mensen niet begrijpen waarom ik naar Antwerp ga. Het is een sportieve keuze."

"Het was niet gemakkelijk, maar het wordt een nieuw avontuur. Ik wil eerst nog zeggen wat jullie voor mij hebben betekend. We hebben onvergetelijke momenten beleefd en ik was een soldaat die altijd alles heeft gegeven voor de club. Op geen enkel moment heb ik opgegeven."

"Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor mij. Ik wil nog zeggen dat ik jullie in mijn hart draag en dat zal ik altijd blijven doen. KVO till I die, KVO forever. Ik zie jullie graag."