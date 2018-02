Van Holsbeeck: "Tevreden over transferperiode? Tevreden dat het voorbij is"

Is Van Holsbeeck tevreden over de afgelopen transferperiode? "Ik ben vooral tevreden dat het voorbij is. Maar je kan transfers pas eerlijk evalueren op het einde van het seizoen. De spelers die gekomen zijn, zijn degelijke spelers, maar er zijn er ook vertrokken. Ik ben ervan overtuigd dat we klaar zijn voor de laatste rechte lijn."

De prioriteit was nochtans een spits? "Als bestuur zien wij ook wel dat Teodorczyk niet meer de Teodorczyk is van vorig jaar. Er was normaal een oplossing voor hem, maar in de laatste rechte lijn is die deal niet doorgegaan. Wij hadden daarom Mitrovic gecontacteerd. Hij was al hier. Op het laatste moment heeft het financiële aspect de doorslag gegeven, zeker in een periode als deze. Teo blijft en Mitrovic gaat spijtig genoeg naar Fulham."

Teo heeft de club dus voor het blok gezet en gezegd "ik blijf"? "Ik denk dat het zo is." Hij weet dus dat club iemand anders wilde? “Teodorczyk beseft dat het beter moet. Deze club heeft hem al veel gegeven. Vorig jaar was hij een van de grondleggers van de titel. Vanaf vandaag moet hij proberen weer dat niveau te halen. In het voetbal, en zeker voor een spits, is het vaak voldoende om twee doelpunten te maken. Daar hopen we op."

"Of de club blij is? Dat is voetbal. Als je de financiële situatie bekijkt, was dit de enige serieuze oplossing."