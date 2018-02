STVV gaat ook samenwerken met de ex-ploeg van Lorenzo Staelens

"Na het partnership met Fagiano Okayama start STVV ook een partnership met de Japanse tweedeklasser Oita Trinita", klinkt het bij STVV.

Oita Trinita is een ex-club van de nieuwe CEO van STVV , Takayuki Tateishi. Hij beëindigde er zijn carrière als speler en begon die als coach. De Japanse tweedeklasser is ook de laatste club van Lorenzo Staelens in 2001.

"Het partnership zal hetzelfde verlopen als dat met Fagiano Okayama", vervolgt STVV. "Het doel is het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië."

De nieuwe partnerclub van STVV werd vorig seizoen 9e in de Japanse tweede klasse. Het nieuwe seizoen start op 25 februari.