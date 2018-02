Vandenbempt: "Anderlecht-supporters zijn met een kater wakker geworden"

Ik denk niet dat Vanhaezebrouck blij is wakker geworden. Hij heeft nu dus nog Teodorczyk. Die is al een paar maanden een schim van zichzelf en hij weet nu ook dat Anderlecht zo ongeveer half Europa heeft rondgeleurd om hem te verkopen. Echt goed voor het vertrouwen is dat ook niet.

Het enige goeie nieuws zou kunnen zijn dat Dendoncker uiteindelijk toch gebleven is, maar we zullen nog zien of dat goed nieuws is. Kan hij de knop snel omdraaien na alweer een afgesprongen transfer? Want in de zomer heeft hij toch een paar maanden nodig gehad om het in zijn hoofd weer allemaal goed te krijgen.

Vooral de manier waarop is zeer slecht gevallen bij Dendoncker en zijn entourage. Voor het njet tegen West Ham in de namiddag hadden ze nog wel begrip want de constructie was niet interessant. Maar ik heb gehoord dat er in de vooravond een zeer goed en concreet bod van Crystal Palace was. Ze moesten naar Neerpede komen en dan zou het misschien wel in orde komen, maar uiteindelijk wou er bij Anderlecht zelfs niemand over praten.

Dat heeft er ingehakt. Anderlecht kan alleen maar hopen dat Dendoncker, met het WK in het vooruitzicht, toch opnieuw probeert zijn beste niveau te halen.