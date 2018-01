Op het nippertje: Standard haalt Carcela toch nog binnen

Mehdi Carcela (28) is kind aan huis bij Standard. Hij werd er kampioen in 2009 en won er de Belgische beker in 2011. Het leverde hem een lucratieve transfer op naar Anzji Machatsjkala, maar tussen 2013 en 2015 keerde de aanvallende middenvelder een eerste keer terug naar zijn oude liefde.

Na een passage bij Benfica verkaste Carcela naar Granada, dat hem in het eerste deel van dit seizoen uitleende aan Olympiakos. Maar Carcela kreeg er eind vorig jaar te horen dat hij niet meer in de plannen van de Griekse clubleiding paste.

Carcela flirtte al een tijdje met Standard, maar de officialisering van een derde ambtstermijn liet wel erg lang op zich wachten. Kort na middernacht maakte Standard de terugkeer van Carcela bekend: het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie.