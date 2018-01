Transfersoap in Anderlecht: het tovert Markovic uit de hoed

Anderlecht speurde een hele maand al naar versterking voor het offensieve compartiment. Met Aleksandar Mitrovic verscheen de voorbije dagen een oude bekende steeds nadrukkelijker op de radar van het RSCA-management.

Mitrovic zette in de vooravond voet op Belgische bodem en liet toen al optekenen dat hij "blij was om weer thuis te zijn". Maar dat was al te voorbarig, want in de loop van de avond bleek dat het water tussen Anderlecht en Newcastle te diep was voor een huurovereenkomst.

Mitrovic en Anderlecht zagen hun gewenste huurovereenkomst in het water vallen, maar makelaar Mogi Bayat kon kort voor middernacht toch nog een versterking aankondigen. Paars-wit huurt winger Lazar Markovic (23) van Liverpool.

De Servische aanvaller/flankspeler versierde in 2014 een toptransfer van Benfica naar Liverpool, maar kon in Engeland zijn prijskaartje van zo'n 25 miljoen euro nooit wettigen. Na uitleenbeurten aan Fenerbahçe, Sporting Lissabon en Hull City is Anderlecht zijn volgende bestemming.