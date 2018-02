KVM zkt goals: in de voetsporen van degradant Beerschot?

KV Mechelen verloor vorige vrijdag ook zijn debuutmatch onder Dennis van Wijk. Het was voor KVM al de zesde nederlaag op een rij in de competitie.

Het Mechelse publiek is zo'n gitzwarte reeks niet meer gewoon. We moeten al terug naar het seizoen 2002-2003: in maart en april verloor KVM toen 6 keer op een rij.

In datzelfde seizoen was het kommer en kwel: in december 2002 tot februari 2003 was er zelfs een serie van 7 verliespartijen op een rij. Het is dan ook geen verrassing dat KV Mechelen in 2003 degradeerde.