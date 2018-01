STVV gaat samenwerken met Japanse tweedeklasser

STVV, dat onlangs werd overgenomen door het Japanse onlinebedrijf DMM, stelde maandag ook al de Japanse oud-voetballer Takayuki Tateishi aan als nieuwe CEO.

"Het doel van dit partnership is het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië."

Okayama staat momenteel achttiende in de Japanse tweede klasse.