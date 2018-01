Anderlecht strikt Morioka van Waasland-Beveren

Ryota Morioka was pas sinds begin dit seizoen aan de slag bij Waasland-Beveren, waar hij zich meteen ontpopte tot een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. De Japanner trof zelf 9 keer raak en deelde ook 11 assists uit.

De grote clubs toonden belangstelling en het is Anderlecht dat de strijd gewonnen heeft. Morioka heeft in het Astridpark een contract voor 3,5 ondertekend en is de allereerste Japanner in paars-witte loondienst.